Музеї Криму подали апеляцію на рішення суду повернути "скіфське золото" Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Музеї окупованого Криму подали апеляцію на рішення суду Амстердама про повернення “скіфського золота” Україні. Про це повідомила так званий міністр культури Криму Аріна Новосельська, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Подана апеляційна скарга. Дуже сподіваємося, що буде прийнято правильне політичне рішення”, — сказала вона.
Як повідомляв УНН, 14 грудня суд в Амстердамі прийняв рішення повернути “скіфське золото” Україні.
Нагадаємо, Міністерство культури РФ повідомило, що рішення суду Амстердама про передачу колекції скіфського золота Україні є прикладом порушення прав установ культури і руйнування єдності музейних колекцій і грубо порушує принципи міжнародного міжмузейного обміну.