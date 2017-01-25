Музеї Криму подали апеляцію на рішення суду повернути "скіфське золото" Україні

“Подана апеляційна скарга. Дуже сподіваємося, що буде прийнято правильне політичне рішення”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, 14 грудня суд в Амстердамі прийняв рішення повернути “скіфське золото” Україні.

Нагадаємо, Міністерство культури РФ повідомило, що рішення суду Амстердама про передачу колекції скіфського золота Україні є прикладом порушення прав установ культури і руйнування єдності музейних колекцій і грубо порушує принципи міжнародного міжмузейного обміну.