В оккупированном Крыму ожидают, что суд зимой рассмотрит аппеляцию по "скифскому золоту"

"Крымские музеи подали апелляцию, сейчас она рассматривается сторонами спора. Мы предполагаем, что апелляция будет рассмотрена зимой-весной 2018 года", - сказал А.Мальгин.

Как сообщал УНН, 14 декабря 2016 года суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украине.

После этого музеи оккупированного Крыма подали апелляцию на решение суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украине.