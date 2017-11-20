В оккупированном Крыму ожидают, что суд зимой рассмотрит аппеляцию по "скифскому золоту"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В оккупированном Крыму предполагают, что Апелляционный суд Амстердама рассмотрит жалобу по делу скифского золота зимой-весной 2018 года. Об этом рассказал директор крымского музея Андрей Мальгин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Крымские музеи подали апелляцию, сейчас она рассматривается сторонами спора. Мы предполагаем, что апелляция будет рассмотрена зимой-весной 2018 года", - сказал А.Мальгин.
Как сообщал УНН, 14 декабря 2016 года суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украине.
После этого музеи оккупированного Крыма подали апелляцию на решение суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украине.