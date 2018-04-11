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В ЮНЕСКО приняли решение по охране памятников культуры в Крыму

В ЮНЕСКО приняли решение по охране памятников культуры в Крыму

Киев  •  УНН

 • 11156 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение по Крыму, которое дает возможность разместить мониторинговую миссию и охранять памятники культуры на оккупированном полуострове. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter, передает УНН.

"Только что Исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение по Крыму. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в частности Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние!" - написал П.Климкин.

Напомним, Министерство культуры Украины выразило протест по проведению масштабных работ на памятнике национального значения на территории Бахчисарайского заповедника в оккупированном Крыму.

Сообщается, что во время ремонтных работ было повреждено росписи 18-го века, на фасаде здания появились трещины и обвалилась штукатурка.

27 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о зафиксированных фактах ненадлежащего проведения реставрационных работ в "Ханской дворце" в Крыму, что ставит под угрозу его сохранность.

После этого Минкультуры выступило с инициативой организовать мониторинговую миссию ЮНЕСКО в аннексированный Крым для осмотра состояния памятников на территории полуострова.

Только Виконрада ЮНЕСКО приняла важное решение о Криму.Це фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науки, охраны памятников культуры в Крыму, в тч Ханского палацу.Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние!

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.

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