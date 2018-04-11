У ЮНЕСКО ухвалили рішення щодо охорони пам'яток в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо Криму, яке дає можливість розмістити моніторингову місію і охороняти пам'ятки культури на окупованому півострові. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter, передає УНН.
“Щойно Виконрада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму. Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку, охорону пам’яток культури в Криму, зокрема Ханського палацу. Не дамо окупаційній владі розграбувати та знищити українське надбання!” — написав П.Клімкін.
Нагадаємо, Міністерство культури України висловило протест стосовно проведення масштабних робіт на пам’ятці національного занчення на території Бахчисарайського заповідника в окупованому Криму.
Повідомляється, що під час ремонтних робіт було пошкоджено розписи 18-го століття, на фасаді будівлі з’явилися тріщини та обвалилася штукатурка.
27 грудня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України заявило про зафіксовані факти неналежного проведення реставраційних робіт у “Ханському палаці” в анексованому Криму, що ставить під загрозу його збереження.
Після цього Мінкультури виступило з ініціативою організувати моніторингову місію ЮНЕСКО до анексованого Криму для огляду стану пам’яток на території півострова.
Щойно Виконрада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму.Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку,охорону пам'яток культури в Криму, у тч Ханського палацу.Не дамо окупаційній владі розграбувати та знищити українське надбання!— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.