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У ЮНЕСКО ухвалили рішення щодо охорони пам'яток в Криму

У ЮНЕСКО ухвалили рішення щодо охорони пам'яток в Криму

Київ • УНН

 • 11156 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо Криму, яке дає можливість розмістити моніторингову місію і охороняти пам'ятки культури на окупованому півострові. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter, передає УНН.

“Щойно Виконрада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму. Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку, охорону пам’яток культури в Криму, зокрема Ханського палацу. Не дамо окупаційній владі розграбувати та знищити українське надбання!” — написав П.Клімкін.

Нагадаємо, Міністерство культури України висловило протест стосовно проведення масштабних робіт на пам’ятці національного занчення на території Бахчисарайського заповідника в окупованому Криму.

Повідомляється, що під час ремонтних робіт було пошкоджено розписи 18-го століття, на фасаді будівлі з’явилися тріщини та обвалилася штукатурка.

27 грудня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України заявило про зафіксовані факти неналежного проведення реставраційних робіт у “Ханському палаці” в анексованому Криму, що ставить під загрозу його збереження.

Після цього Мінкультури виступило з ініціативою організувати моніторингову місію ЮНЕСКО до анексованого Криму для огляду стану пам’яток на території півострова.

Щойно Виконрада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму.Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку,охорону пам'яток культури в Криму, у тч Ханського палацу.Не дамо окупаційній владі розграбувати та знищити українське надбання!

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.

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