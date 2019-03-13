В оккупированном Крыму под видом реставрации разрушают Ханский дворец - Нищук
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Так называемые "реставрационные работы", которые оккупанты проводят в Ханском дворце в Бахчисарае, уничтожают этот памятник архитектуры мирового значения. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает УНН.
"Это уничтожение памятника мирового значения. У нас были фотографии, информация об этих преступлениях… Это яркий пример того, как под видом так называемой реставрации уничтожается аутентичность этой памятки", - сказал Нищук.
Министр культуры добавил, что Украина надеется, что Мониторинговая миссия ЮНЕСКО вскоре посетит Ханский дворец и остановит разрушение этого памятника, поскольку у Украины сейчас нет доступа на территорию. По предварительным данным, это состоится весной.
Как сообщал УНН, мониторинговая миссия ЮНЕСКО, которая оценит состояние разрушения российскими оккупантами Ханского дворца в Бахчисарае в оккупированном Крыму, соберется уже в этом году в Украине.
Напомним, ЮНЕСКО призвала защитить Ханский дворец в оккупированном Крыму.
Отметим, ранее в правительстве заявляли, что РФ уничтожает Ханский дворец. Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение по Крыму, которое дает возможность разместить мониторинговую миссию и охранять памятники культуры на оккупированном полуострове.