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Резонансное ДТП в Харькове: суд продлил арест Зайцевой и Дронову

Резонансное ДТП в Харькове: суд продлил арест Зайцевой и Дронову

Киев  •  УНН

 • 9263 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 4 апреля. УНН. Еще трое свидетелей - патрульные полицейские - дали показания в Киевском райсуде Харькова по делу о резонансном ДТП, произошедшего в центре города 18 октября прошлого года. Об этом сообщил корреспондент УНН.

Так, один из свидетелей рассказал, что после момента столкновения Lexus и Volkswagen водитель первого авто Елена Зайцева плакала и жаловалась на порезанный палец. По словам правоохранителя, после аварии он вместе с коллегами оградил место трагедии и оттеснил толпу людей. Затем командир подвел к нему двух девушек, которых он поначалу принял за пострадавших.

"Общался с Зайцевой около двух минут. Она сказала, что порезала палец, и я пошел посмотреть, есть ли у нас бинт. Признаков опьянения я у нее не видел, запах алкоголя не ощущался. После того, что произошло, водитель дрожала и была в слезах. Дальнейшим оформлением ДТП я не занимался", - рассказал патрульный полицейский Александр Шевчук.

Свидетель также сообщил, что не проверял реакцию зрачков водителя Lexus на свет, но нарушений речи у нее не было.

Кроме того, во время сегодняшнего заседания суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для двух обвиняемых - Геннадия Дронова и Елены Зайцевой - до 1 июня.

Напомним, в октябре прошлого года в центре Харькова произошло трагическое ДТП. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.

Сейчас суд уже допросил всех пострадавших, 6 из 15 свидетелей и водителя Lexus. Зайцева признала свою вину, а вот водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов обещает давать показания после всех свидетелей.

Как сообщал УНН, 2 апреля Киевский райсуд города допросил в качестве свидетеля инспектора патрульной полиции Евгения Шестова. Он рассказал, что у обвиняемой Елены Зайцевой во время ДТП не было при себе водительских прав и техпаспорта.

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