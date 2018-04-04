Резонансна ДТП у Харкові: суд продовжив арешт Зайцевій і Дронову

Так, один зі свідків розповів, що після моменту зіткнення Lexus і Volkswagen водій першого авто Олена Зайцева плакала і скаржилася на порізаний палець. За словами правоохоронця, після аварії він разом з колегами огородив місце трагедії та відтіснив натовп людей. Потім командир підвів до нього двох дівчат, яких він спочатку прийняв за потерпілих.

"Спілкувався з Зайцевою близько двох хвилин. Вона сказала, що порізала палець, і я пішов подивитися, чи є у нас бинт. Ознак сп'яніння я у неї не бачив, запах алкоголю не відчувався. Після того, що сталося, водій тремтіла і була в сльозах. Подальшим оформленням ДТП я не займався", – розповів патрульний поліцейський Олександр Шевчук.

Свідок також повідомив, що не перевіряв реакцію зіниць водія Lexus на світло, але порушень мовлення у неї не було.

Крім того, під час сьогоднішнього засідання суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для двох обвинувачених – Геннадія Дронова та Олени Зацевої – до 1 червня.

Нагадаємо, у жовтні минулого року у центрі Харкова сталася трагічна аварія. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мєчнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло 6 людей. Наразі суд вже допитав всіх потерпілих, 6 з 15 свідків та водія Lexus. Зайцева визнала свою провину, а от водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов обіцяє давати покази після всіх свідків.

Як повідомляв УНН, 2 квітня Київський райсуд міста допитав у якості свідка інспектора патрульної поліції Євгена Шестова. Він розповів, що в обвинуваченої Олени Зайцевої під час ДТП не було при собі водійських прав і техпаспорта.