Резников: украинские предприятия изготавливают запчасти для западной военной техники, некоторые из них лучше оригинала

Детали

Резников подчеркнул, что тема обслуживания и обеспечения запчастями – является одной из ключевых во время двусторонних встреч с партнерами, а также на встречах в формате “Рамштайн”, поскольку ни одна техника не выдерживает на поле боя.

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"У нас есть три линии обслуживания и ремонта (техники – ред.). Простой ремонт текущий прямо на поле боя, где наши экипажи и обученные подразделения знают, как это сделать. Наша задача – обеспечить их запчастями. Некоторые запчасти мы уже даже изготавливаем на украинском рынке для западной техники. Наши предприятия, и не только государственные, но и частные, фантастически научились делать некоторые вещи", – рассказал министр.

Глава Минобороны добавил, что лично держал в руках одну из деталей для американской САУ М109, которую изготовили украинские промышленники. Он добавил, что эта деталь была лучше оригинала.

"Вторая линия ремонта – более сложный, но который возможно делать на украинских предприятиях, не совсем далеко от линии фронта в тех городах, где есть индустриальные возможности. Тоже научились наши инженеры и техники научились делать ремонт среднего уровня сложности", – отметил Резников.

Министр отметил, что для этого тоже нужны запчасти, чертежи, и сейчас постоянно ведутся переговоры о разрешениях, лицензии и тому подобное.

Третья линия – сложный ремонт. По словам Резникова, в этом случае детали отправляются за границу, а ремонт осуществляется в хабах, которые построены в странах-партнерах.

"Например, по Leopard: мы подписали меморандум на последнем "Рамштайне" вместе с министром обороны Германии и министром обороны Польши…Моя цель – максимально затянуть возможность ремонта и восстановления запчастей с Запада в Украину ", – рассказал министр.

Дополнение

В марте СМИ сообщали, что из-за дефицита взрывчатых веществ Европа видит риски в задержке производства боеприпасов для Украины, а наращивание производства снарядов может занять до трех лет.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что ЕС работает над ускорением поставок боеприпасов для Украины.