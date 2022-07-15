Резников развеял опасения Запада по поводу контрабанды оружия из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times опроверг опасения Запада о том, что страна может стать источником контрабандного оружия, но признал необходимость расширения систем отслеживания вооружения. Он заявил, что украинцы заинтересованы в сохранении всего комплекта оружия на сумму 10 млрд долларов, которое предоставили западные союзники, пишет УНН.
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"Нам нужно выживать. У нас нет причин вывозить оружие из Украины", – сказал министр обороны.
Детали
Резников выступил в защиту Украины после того, как официальные лица из стран ЕС и НАТО заявили Financial Times, что Киев должен лучше следить за оружием, которое поставляет Запад. У них появились опасения, что контрабандой оно попадает на черный рынок Европы.
Министр сообщил, что некоторые союзники Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком оружия и предложил другим брать с них пример.
Он сказал, что Украина использует приобретенное в 2019 году программное обеспечение НАТО для мониторинга назначения и использования оружия от Запада, к которому могут получить доступ союзники Альянса. Однако у него было ограниченное количество лицензий и обученных пользователей, количество которых Киев сейчас пытается увеличить, говорит министр.
По его словам, Украина также разрабатывает две другие системы слежения, которые будут работать параллельно с натовским.
Кроме того, Резников настаивает, что нет вероятности кражи тяжелых систем вооружения, таких как 155-мм гаубицы или поставляемые США ракетные комплексы. По его словам, у всех есть GPS-трекеры, западные военные спутники также могут следить за большой техникой.
Зенитные ракеты Stinger и легкие беспилотники-"камикадзе" вызывают особую обеспокоенность у западных чиновников, учитывая их мобильность, отмечает FT. Резников сказал, что хотя эти ракеты не отслеживаются GPS, они находятся в распоряжении спецподразделений Украины, а, значит, под строгим контролем.
"Я обсуждаю это с партнерами, я обсуждаю это с другими министрами обороны – есть ли у вас какие-то опасения? Они говорят "нет", - добавил он.
Резников признал, что возможность контрабандного провоза огнестрельного оружия через границы Украины в ЕС не "абсолютно невозможна".
По его словам, в первые три дня после начала наступления россии на украинскую столицу власти раздали 21 тыс. автоматов Калашникова силам территориальной обороны.
В то же время ни украинское правительство, ни таможенные органы не были проинформированы Европолом о каких-либо конкретных случаях контрабанды оружия после вторжения, добавил Резников.
Было всего два случая пересечения границы с оружием, сказал он. Один случай был связан с ремонтом гаубицы, которую передал Запад, а второй – с поставкой взорванных российских танков для выставок в Варшаве и Праге.
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