Резніков розвіяв побоювання Заходу щодо контрабанди зброї з України

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"Нам треба виживати. У нас немає причин вивозити зброю з України", - сказав міністр оборони.

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Резніков виступив на захист України після того, як офіційні особи з країн ЄС і НАТО заявили Financial Times, що Київ має краще стежити за зброєю, яку постачає Захід. У них з'явилися побоювання, що вона контрабандою потрапляє на чорний ринок Європи.

Міністр повідомив, що деякі союзники України направили до країни військових представників для спостереження за потоком зброї і запропонував іншим брати з них приклад.

Він сказав, що Україна використовує придбане у 2019 році програмне забезпечення НАТО для моніторингу призначення та використання зброї від Заходу, до якої можуть отримати доступ союзники Альянсу. Однак воно мало обмежену кількість ліцензій та навчених користувачів, кількість яких Київ зараз намагається збільшити, каже міністр.

За його словами, Україна також розробляє дві інші системи стеження, які працюватимуть паралельно з натовським.

Крім того, Резніков наполягає, що ймовірність крадіжки важких систем озброєння, таких як 155-мм гаубиці або ракетні комплекси, які постачає США, немає. За його словами, всі вони мають GPS-трекери, західні військові супутники також можуть стежити за великою технікою.

Зенітні ракети Stinger та легкі безпілотники-"камікадзе" викликають особливе занепокоєння у західних чиновників, враховуючи їхню мобільність, зазначає FT. Резніков сказав, що хоча ці ракети не відстежуються GPS, вони знаходяться в розпорядженні спецпідрозділів України, а, значить, під суворим контролем.

"Я обговорюю це з партнерами, я обговорюю це з іншими міністрами оборони - чи є у вас якісь побоювання? Вони кажуть "ні", - додав він.

Резніков визнав, що можливість контрабандного провезення вогнепальної зброї через кордони України в ЄС не є "абсолютно неможливою".

За його словами, у перші три дні після початку наступу росії на українську столицю влада роздала 21 тис. автоматів Калашникова силам територіальної оборони.

Водночас ні український уряд, ні митні органи не були проінформовані Європолом про якісь конкретні випадки контрабанди зброї після вторгнення, додав Резніков.

Було лише два випадки перетину кордону зі зброєю, сказав він. Один випадок був пов'язаний із ремонтом гаубиці, яку передав Захід, а другий – з постачанням підірваних російських танків для виставок у Варшаві та Празі.

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