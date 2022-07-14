Україна не допустить потрапляння західної зброї до рук терористів: Залужний зідзвонився з генералом Міллі

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«Традиційно поінформував колегу про поточну оперативну обстановку. Зауважив, що противник продовжує зосереджувати свої основні зусилля на півночі Луганської та Донецької областей, намагаючись витиснути нас із займаних позицій», - повідомив Залужний.

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Він поінформував колегу про те, що активні бойові дії ведуться на напрямках Ізюм-Словʼянськ, Святогірськ-Словʼянськ, Лисичанськ-Соледар, Лисичанськ-Сіверськ, Попасна-Соледар. Нам вдається відбивати масовані атаки ворога.

На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти українські території.

Генерал Міллі відзначив ефективність роботи наших ракетно-артилерійських систем, зокрема застосування М142 HIMARS.

«Ми обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги. Я підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів», - наголсив Головнокомандувач.

Нагадаємо

Як стало відомо напередодні, Україна веде переговори з представниками США щодо далекобійних ракет для реактивних систем залпового вогню HIMARS.