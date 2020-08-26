Резников рассказал повестку дня рабочих групп по урегулированию ситуации на Донбассе

"Если я не ошибаюсь, следующий вторник - заседание рабочей группы и, соответственно, в среду сама ТКГ, то есть в начале сентября. Повестка дня та же", - сказал Резников.

По его словам, для каждой рабочей группы есть свой отдельный порядок дня.

"Политика безопасности например - это вопрос 20 новых участков разминирования, новых точек разведения, о чем говорили в Париже от 9 декабря прошлого года. В гуманитарной группе этот вопрос взаимного обмена удерживаемыми лицами, это вопрос о продлении двух новых КПВВ, вопрос допуска Красного креста к удерживаемым лицам", - сказал Резников.

Напомним, по информации Офиса Президента, запланированная на 28 августа встреча советников лидеров "нормандской четверки" все же состоится - до 10 сентября.