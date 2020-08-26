Резніков розповів порядок денний робочих груп щодо врегулювання ситуації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня УНН. Наступного вівторка, 1 вересня, відбудуться засідання робочих груп щодо врегулювання ситуації на Донбасі, серед питань порядку денного – 20 нових ділянок розмінування, взаємний обмін утримуваними особами. Про це розповів після засідання уряду віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.
“Якщо я не помиляюся, наступний вівторок - засідання робочої групи і, відповідно, у середу сама ТКГ, тобто на початку вересня. Порядок денний той самий”, - сказав Резніков.
За його словами, для кожної робочої групи є свій окремий порядок денний.
“Безпекова наприклад – це питання 20 нових ділянок розмінування, нових точок розведення, про що говорили в Парижі від 9 грудня минулого року. В гуманітарній групі це питання взаємного обміну утримуваними особами, це питання щодо продовження двох нових КПВВ, питання допуску Червоного хреста до утримуваних осіб”, - сказав Резніков.
Нагадаємо, за інформацією Офісу Президента, запланована на 28 серпня зустріч радників лідерів “нормандської четвірки” все ж відбудеться - до 10 вересня.