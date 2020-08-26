Зустріч радників у “нормандському форматі” відбудеться до 10 вересня - Єрмак

“Пан Бонн (радник президента Франції Еммануель Бонн — ред.) зателефонував мені декілька днів тому і просив перенести в зв’язку з відрядженням. Сьогодні обговорюються дати, це перші числа вересня. Я думаю, до 10 вересня ця зустріч відбудеться”, — сказав Єрмак.

Нагадаємо, напередодні у Президента повідомили, що запланована на 28 серпня зустріч радників лідерів “нормандської четвірки” (Україна, Німеччина, Франція, Росія) переноситься у зв’язку з відрядженням радника президента Франції.

Водночас, зі слів представника в ТКГ від України Дениса Казанського, зустріч була зірвана російською стороною.