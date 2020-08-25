У Зеленського підтвердили: зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" переноситься
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Запланована на 28 серпня зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) переноситься у зв’язку з відрядженням радника президента Франції. Про це заявили у пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.
"Зустріч радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату, яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься у зв’язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Бонна. Про нову дату зустрічі буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.
Раніше про перенесення зустрічі повідомляли ЗМІ з посиланням на джерела у російській делегації зокрема.
Раніше стало відомо, що зустріч політичних радників глав країн "нормандської четвірки" (Росія, Німеччина, Франція і Україна) може відбутися 28 серпня. Як повідомлялося, участь в майбутньому засіданні з української сторони мав брати керівник ОП Андрій Єрмак, від РФ - заступник голови адміністрації президента Дмитро Козак.
Згодом плани на таку зустріч підтверджував і Президент Володимир Зеленський.