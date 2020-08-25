У Зеленського підтвердили: зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" переноситься

"Зустріч радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату, яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься у зв’язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Бонна. Про нову дату зустрічі буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Раніше про перенесення зустрічі повідомляли ЗМІ з посиланням на джерела у російській делегації зокрема.

Раніше стало відомо, що зустріч політичних радників глав країн "нормандської четвірки" (Росія, Німеччина, Франція і Україна) може відбутися 28 серпня. Як повідомлялося, участь в майбутньому засіданні з української сторони мав брати керівник ОП Андрій Єрмак, від РФ - заступник голови адміністрації президента Дмитро Козак.

Згодом плани на таку зустріч підтверджував і Президент Володимир Зеленський.