Президент назвав дату зустрічі радників у "нормандському форматі"

"Режим тиші" щодня. Далі - домовились про 20 ділянок розмінування. Це великий крок вперед: про точки розведення, про обмін полоненими. І вже на технічному напрямку зараз будемо іти до результату, до виконання всього цього. Далі - домовились про зустріч радників у "нормандському форматі". Домовились на кінець серпня, 28 числа ця буде зустріч. А потім, я вважаю, що повинна ще бути зустріч міністрів закордонних справ четвірки і потім - зустріч лідерів", - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що через COVID-19 всі зустрічі проходять у відеоформаті і він не бачить сенсу для зміни "мінського формату" на інший.

Нагадаємо, у ТКГ підтвердили зустріч радників у "нормандському форматі".