У ТКГ підтвердили зустріч радників у "нормандському форматі" - Зеленський

"Питання, про яке, в принципі, домовились (під час зустрічі в ТКГ – ред.) – це 20 ділянок розмінування… І передали списки на обмін. В списках на обмін ще не отримали ми повністю списки з тієї сторони. Далі, підтвердили зустріч радники у нормандському форматі. Це говорить про те, що після радників будемо чекати продовження і зустрічі лідерів Нормандії. На сьогодні воно не стоїть на місці. Чи задоволений я – так, чи я хочу більше – так", - сказав Глава держави.

Нагадаємо, за інформацією ОБСЄ, учасники Тристоронньої контактної групи на засіданні 19 серпня дійшли згоди, що "заходи щодо посилення режиму припинення вогню" на Донбасі успішно діють, проте не змогли обговорити питання порядку денного, спрямовані на імплементацію "мінських угод".