В ТКГ подтвердили встречу советников в "нормандском формате" - Зеленский

"Вопрос, о котором, в принципе, договорились (во время встречи в ТКГ - ред.) - это 20 участков разминирования... И передали списки на обмен. В списках на обмен еще не получили мы полностью списки с той стороны. Далее, подтвердили встречу советников в нормандском формате. Это говорит о том, что после советников будем ждать продолжения и встречи лидеров Нормандии. На сегодня оно не стоит на месте. Доволен ли я - да, я хочу больше - да ", - сказал Глава государства.

Напомним, по информации ОБСЕ, участники Трехсторонней контактной группы на заседании 19 августа договорились, что "меры по усилению режима прекращения огня" на Донбассе успешно действуют, однако не смогли обсудить вопросы повестки дня, направленные на имплементацию "минских соглашений".