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Зустріч радників у "нормандському форматі" 28 серпня зірвана Росією - Казанський

Київ • УНН

 • 13547 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Зустріч радників глав держав "нормандської четвірки", запланована в Парижі на 28 серпня, була зірвана російською стороною. Про це на своїй сторінці в Facebook написав представник в ТКГ від України Денис Казанський, передає УНН.

Зустріч радників у "нормандському форматі" 28 серпня зірвана Росією - Казанський

"Зустріч радників глав "нормандського формату", яка була запланована в Парижі на 28 серпня, скасовано. А по факту - зірвана російською стороною. Уже на останньому засіданні ТКГ було зрозуміло, що так буде", - написав Казанський.

З його слів, спочатку формальним приводом для зриву вибрали постанову Верховної Ради про місцеві вибори, в якій РФ була названа агресором. Росіяни заявили, що вона суперечить Мінським угодами і зажадали, щоб парламент її скасував.

"Леонід Кравчук спробував піти на компроміс і звернувся до парламенту з проханням прибрати з постанови той пункт, який не влаштовує Росію. Але росіяни все одно зірвали зустріч (тільки вже під іншим приводом), навіть не дивлячись на ці поступки. Бо в ні в якому мирному врегулюванні не зацікавлені", - додав представник української сторони.

Як повідомляв УНН, напередодні в Офісі Президента повідомили, що запланована на 28 серпня зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) переноситься в зв'язку з відрядженням радника президента Франції.

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