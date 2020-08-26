Встреча советников в "нормандском формате" 28 августа сорвана Россией - Казанский

“Встреча советников глав "нормандского формата", которая была запланирована в Париже на 28 августа, отменена. А по факту - сорвана российской стороной. Уже на последнем заседании ТКГ было понятно, что так будет”, - написал Казанский.

С его слов, изначально формальным поводом для срыва выбрали постановление Верховной Рады о местных выборах, в котором РФ была названа агрессором. Россияне заявили, что оно противоречит Минским соглашениям и потребовали, чтобы парламент его отменил.

"Леонид Кравчук попытался пойти на компромисс и обратился к парламенту с просьбой убрать из постановления тот пункт, который не устраивает Россию. Но россияне все равно сорвали встречу (только уже под другим предлогом), даже не смотря на эти уступки. Ибо в ни в каком мирном урегулировании не заинтересованы", - добавил представитель украинской стороны.

Как сообщал УНН, накануне в Офисе Президента сообщили, что запланированная на 28 августа встреча советников лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) переносится в связи с командировкой советника президента Франции.