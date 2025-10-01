Резкие температурные контрасты в Украине 2 октября: где ожидать похолодания, а где летнее тепло

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что завтра, 2 октября, погода в Украине будет очень неоднородной: на западе и севере значительно прохладнее, а на востоке и юге почти "летние" показатели термометров. Об этом Диденко написала на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Подробности

По прогнозу синоптика, на западе и севере днем температура будет колебаться от +6 до +10 градусов. В центральных областях будут наблюдаться разные показатели: Винницкая область и Кропивницкий – +7…+11, Черкасская область – +9…+12, Полтавская область – +10…+15, Днепропетровская область – +11…+16 градусов. На востоке ожидается +14…+18 градусов, на юге – +12…+16 градусов.

Осадки завтра вероятны только на севере Украины, на остальной территории будет облачно, но без существенного дождя. В частности, в Одесской области ожидается сухая погода. В Киеве прогнозируют дождь и холод – около +8 градусов, поэтому стоит одеваться тепло и брать с собой зонтик.

Диденко отмечает, что после временного похолодания в Киеве и западных областях постепенно потеплеет, а на востоке и юге теплая погода продержится стабильно – иногда до +18…+20 градусов.

