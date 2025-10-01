Резкие температурные контрасты в Украине 2 октября: где ожидать похолодания, а где летнее тепло

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 24593 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
05:57 • 23139 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47 • 18593 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
05:18 • 19417 просмотра
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto
05:00 • 30106 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 22261 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 32550 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 56214 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 38237 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 46342 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
06:00 • 24570 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto05:00 • 30080 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 13:32 • 56199 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09 • 37066 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 82408 просмотра
Резкие температурные контрасты в Украине 2 октября: где ожидать похолодания, а где летнее тепло

Киев • УНН

 • 902 просмотра

2 октября в Украине ожидаются значительные температурные контрасты: на западе и севере похолодает до +6...+10 градусов, тогда как на востоке и юге сохранится теплая погода до +18 градусов. В Киеве прогнозируют дождь и около +8 градусов, на остальной территории без существенных осадков.

Резкие температурные контрасты в Украине 2 октября: где ожидать похолодания, а где летнее тепло

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что завтра, 2 октября, погода в Украине будет очень неоднородной: на западе и севере значительно прохладнее, а на востоке и юге почти "летние" показатели термометров. Об этом Диденко написала на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Подробности

По прогнозу синоптика, на западе и севере днем температура будет колебаться от +6 до +10 градусов. В центральных областях будут наблюдаться разные показатели: Винницкая область и Кропивницкий – +7…+11, Черкасская область – +9…+12, Полтавская область – +10…+15, Днепропетровская область – +11…+16 градусов. На востоке ожидается +14…+18 градусов, на юге – +12…+16 градусов.

Осадки завтра вероятны только на севере Украины, на остальной территории будет облачно, но без существенного дождя. В частности, в Одесской области ожидается сухая погода. В Киеве прогнозируют дождь и холод – около +8 градусов, поэтому стоит одеваться тепло и брать с собой зонтик.

Диденко отмечает, что после временного похолодания в Киеве и западных областях постепенно потеплеет, а на востоке и юге теплая погода продержится стабильно – иногда до +18…+20 градусов.

Степан Гафтко

