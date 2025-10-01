Різкі температурні контрасти в Україні 2 жовтня: де очікувати похолодання, а де літнє тепло

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що завтра, 2 жовтня, погода в Україні буде дуже неоднорідною: на заході та півночі значно прохолодніше, а на сході та півдні майже "літні" показники термометрів. Про це Діденко написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

Деталі

За прогнозом синоптикині, на заході та півночі вдень температура коливатиметься від +6 до +10 градусів. У центральних областях спостерігатимуться різні показники: Вінниччина та Кропивницький – +7…+11, Черкащина – +9…+12, Полтавщина – +10…+15, Дніпропетровщина – +11…+16 градусів. На сході очікується +14…+18 градусів, на півдні – +12…+16 градусів.

Опади завтра ймовірні лише на півночі України, на решті території буде хмарно, але без істотного дощу. Зокрема, в Одеській області очікується суха погода. У Києві прогнозують дощ і холод – близько +8 градусів, тому варто одягатися тепло і брати з собою парасольку.

Діденко наголошує, що після тимчасового похолодання у Києві та західних областях поступово потеплішає, а на сході та півдні тепла погода протримається стабільно – іноді до +18…+20 градусів.

