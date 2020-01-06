Резервный состав "Ливерпуля" нанес поражение клубу Анчелотти в матче Кубка Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В матче 1/32 финала Кубка Англии “Ливерпуль” принимал другого представителя элитного дивизиона страны по футболу — “Эвертон”, сообщает УНН.
“Мерсисайдское дерби” состоялось на стадионе “Энфилд Роуд” и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственное взятие ворот оформил Джонс.
Отметим, что команда Клоппа была представлена неосновным составом — не играли Алиссон, Салах, Фирмино, Мане, Робертсон, Ван Дейк, Александр-Арнольд и Вейналдум.
Примечательно, что после победы в дебютной игре на посту главного тренера, команда при Анчелотти уступила уже дважды.