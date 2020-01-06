Резервний склад "Ліверпуля" наніс поразки клубу Анчелотті в матчі Кубку Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У матчі 1/32 фіналу Кубка Англії "Ліверпуль" приймав іншого представника елітного дивізіону країни з футболу – "Евертон", повідомляє УНН.
“Мерсисайдське дербі” відбулося на стадіоні “Енфілд Роуд” і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів. Єдине взяття воріт оформив Джонс.
Відзначимо, що команда Клоппа була представлена неосновним складом — не грали Аліссон, Салах, Фірміно, Мане, Робертсон, Ван Дейк, Александр-Арнольд і Вейналдум.
Примітно, що після перемоги у дебютній грі на посту головного тренера, команда при Анчелотті поступилася вже двічі.