Резервний склад "Ліверпуля" наніс поразки клубу Анчелотті в матчі Кубку Англії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. У матчі 1/32 фіналу Кубка Англії "Ліверпуль" приймав іншого представника елітного дивізіону країни з футболу – "Евертон", повідомляє УНН.

“Мерсисайдське дербі” відбулося на стадіоні “Енфілд Роуд” і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів. Єдине взяття воріт оформив Джонс.

Відзначимо, що команда Клоппа була представлена неосновним складом — не грали Аліссон, Салах, Фірміно, Мане, Робертсон, Ван Дейк, Александр-Арнольд і Вейналдум.

Примітно, що після перемоги у дебютній грі на посту головного тренера, команда при Анчелотті поступилася вже двічі.

Українські Національні Новини

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