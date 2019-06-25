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Регистрации коммерческих автомобилей в ЕС продолжают расти

Киев • УНН

 • 7634 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В мае этого года регистрации коммерческих автомобилей в ЕС продолжали расти, при этом рост отмечается пятый месяц подряд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Ассоциации автопроизводителей Украины.

Регистрации коммерческих автомобилей в ЕС продолжают расти

Самый высокий процентный рост продемонстрировали грузовые автомобили и автобусы. Пять крупнейших рынков региона внесли положительный вклад в этот результат. Германия и Франция показали самый сильный рост в прошлом месяце.

С января по май этого года рынок коммерческих автомобилей в ЕС вырос на 6,5%, достигнув 1,1 миллиона новых автомобилей. Германия показала рост регистраций на 14,7%, за ней последовали Великобритания, Франция, Италия и Испания.

В прошлом месяце спрос на новые легкие коммерческие автомобили в ЕС увеличился на 5,8% по сравнению с маем прошлого года. За пять месяцев этого года регистрация новых коммерческих автомобилей выросла на 5,9% и достигла 908 291 проданного автомобиля.

Спрос на новые тяжелые грузовики от 16 тонн и более значительно вырос по сравнению с маем 2018 года - 31 910 зарегистрированных единиц. С января по май 2019 года в Европейском Союзе было зарегистрировано 143 694 тяжелых грузовиков, что на 8,6% больше, чем за тот же период 2018 года.

Как отмечается, результаты мая 2019 года свидетельствуют, что спрос на новые средние и тяжелые коммерческие автомобили (MHCV) более 3,5 т значительно вырос в прошлом месяце. За пять месяцев этого года рынок грузовых автомобилей в ЕС расширился на 9,6%, составив в целом 176 548 единиц.

В мае 2019-го количество зарегистрированных новых средних и тяжелых автобусов более 3,5 тонн в ЕС сильно выросло после снижения в течение двух месяцев подряд. За пять месяцев текущего года спрос на новые автобусы продемонстрировал скромный рост, в основном благодаря сильным показателям сегмента в мае. Рынки Центральной Европы внесли важный вклад в этот положительный результат, особенно с учетом того, что на трех из пяти крупнейших рынков ЕС в 2019 году наблюдалось снижение регистраций, указали в ассоциации.

Напомним, украинцы на авто реже пересекают границу с Польшей после закона о "евробляхах".

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