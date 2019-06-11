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Українці на авто рідше перетинають кордон з Польщею після закону про "євробляхи"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Українці стали рідше перетинати польський кордон автотранспортом після змін в українському законодавстві щодо врегулювання питання з "євробляхами" та обмеження кількості товарів для перевезення через кордон. Про це повідомили в прес-службі ГО "Європа без бар’єрів", передає УНН.

Українці на авто рідше перетинають кордон з Польщею після закону про "євробляхи"

"Другий рік триває падіння кількості перетинів кордону на автомобілі на найбільш завантаженій польській ділянці – у першому кварталі 2019 року їх було на 27% менше за аналогічний період 2018-го. Падіння відбувається завдяки змінам у законодавстві, що врегулювали питання "євроблях" та обмежили кількість товарів для перевезення через кордон, а також через розвиток авіаційних і залізничних сполучень, які "перетягнули" на себе частину пасажиропотоку", - повідомили в організації.

Окрім того, зазначається, що громадянам України все менше потрібні короткострокові візи до ЄС. Попит на Шенгенські візи у 2018 році впав у 4 рази, а Україна за кількістю заявок на візи опустилася на 16 місце в світі.

Як повідомляв УНН, з початку дії безвізового режиму українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Євросоюзу.

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