Українці на авто рідше перетинають кордон з Польщею після закону про "євробляхи"

"Другий рік триває падіння кількості перетинів кордону на автомобілі на найбільш завантаженій польській ділянці – у першому кварталі 2019 року їх було на 27% менше за аналогічний період 2018-го. Падіння відбувається завдяки змінам у законодавстві, що врегулювали питання "євроблях" та обмежили кількість товарів для перевезення через кордон, а також через розвиток авіаційних і залізничних сполучень, які "перетягнули" на себе частину пасажиропотоку", - повідомили в організації.

Окрім того, зазначається, що громадянам України все менше потрібні короткострокові візи до ЄС. Попит на Шенгенські візи у 2018 році впав у 4 рази, а Україна за кількістю заявок на візи опустилася на 16 місце в світі.

Як повідомляв УНН, з початку дії безвізового режиму українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Євросоюзу.