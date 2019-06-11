Украинцы на авто реже пересекают границу с Польшей после закона о "евробляхах"

"Второй год продолжается падение количества пересечений границы на автомобиле наиболее загруженного польского участка - в первом квартале 2019 года их было на 27% меньше аналогичного периода 2018-го. Падение происходит благодаря изменениям в законодательстве, урегулировавших вопрос "евроблях" и ограничивших количество товаров для перевозки через границу, а также через развитие авиационного и железнодорожного сообщений, которые "перетянули" на себя часть пассажиропотока", - сообщили в организации.

Кроме того, отмечается, что гражданам Украины все меньше нужны краткосрочные визы в ЕС. Спрос на Шенгенские визы в 2018 году упал в 4 раза, а Украина по количеству заявок на визы опустилась на 16 место в мире.

Как сообщал УНН, с начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны Евросоюза.