Майже 3 мільйони українців скористалися безвізом з ЄС протягом двох років

9,2 млн громадян України перетнули кордон за біометричними паспортами, із них майже 3 мільйони українців прямували без віз, з новими біометричними паспортами, тобто скористалися режимом безвізу.

Найбільша кількість наших співвітчизників - більше 1 млн осіб перетнули кордон із Польщею. Також для українців були активними ділянки кордону з Угорщиною та Румунією, де перетин кордону по безвізовому режиму склав понад 350 тисяч та більше 245 тисяч осіб відповідно. Близько 226 тисяч осіб перетнули кордон зі Словаччиною.

Крім того, зауважимо, що майже 1 мільйон українців скористалися авіаційним сполученням. Тоді як морське сполучення є найменш популярним, адже у такий спосіб перетнуло державний рубіж лише близько 500 осіб.

Загалом за другий рік безвізу ( з 11.06 2018 по 11.06.2019рр.) зафіксовано 2,35 млн поїздок українців-безвізовиків. А це в 4,2 рази більше ніж за перший рік (з 11.06 2017 по 11.06.2018рр.) - 560 тис. осіб.

Це свідчить про те, що все більше українців віддають перевагу безвізовим поїздкам (виключно за біометричними паспортами), особливо з погляду на закінчення терміну дії віз, що були видані до 11 червня 2017 року.

Як повідомляв УНН, Україна та Коста-Рика домовилися про угоду про безвіз.