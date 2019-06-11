Почти 3 миллиона украинцев воспользовались безвизом с ЕС в течение двух лет

9200000 граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 миллиона украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались режимом безвиза.

Наибольшее количество наших соотечественников - более 1 млн человек пересекли границу с Польшей. Также украинцы были активными участка границы с Венгрией и Румынией, где пересечение границы по безвизовому режиму составило более 350 000 и более 245 000 человек соответственно. Около 226 000 человек пересекли границу со Словакией.

Кроме того, заметим, что почти 1000000 украинцев воспользовались авиационным сообщением. Тогда как морское сообщение является наименее популярным, ведь таким образом пересекли государственную границу всего около 500 человек.

Всего за второй год безвиза (с 11.06 2018 по 11.06.2019рр.) Зафиксировано 2350000 поездок украинцев безвизом. А это в 4,2 раза больше, чем за первый год (с 11.06 2017 по 11.06.2018рр.) - 560 тыс. человек.

Это свидетельствует о том, что все больше украинцев предпочитают безвизовые поездки (исключительно по биометрическим паспортам), особенно с точки зрения окончания срока действия виз, выданных по 11 июня 2017 года.

Как сообщал УНН, Украина и Коста-Рика договорились о соглашении про безвиз.