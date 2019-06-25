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Реєстрації комерційних автомобілів у ЄС продовжують зростати

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. У травні цього року реєстрації комерційних автомобілів в ЄС продовжували зростати, при цьому зростання відзначається п’ятий місяць поспіль. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Асоціації автовиробників України.

Реєстрації комерційних автомобілів у ЄС продовжують зростати

Найвище відсоткове зростання продемонстрували вантажні автомобілі і автобуси. П’ять найбільших ринків регіону внесли позитивний внесок у цей результат. Німеччина і Франція показали найсильніше зростання у минулому місяці.

З січня по травень цього року ринок комерційних автомобілів в ЄС зріс на 6,5%, досягши 1,1 мільйона нових автомобілів. Німеччина показала зростання реєстрацій на 14,7%, за нею послідували Велика Британія, Франція, Італія та Іспанія.

Минулого місяця попит на нові легкі комерційні автомобілі в ЄС збільшився на 5,8% в порівнянні з травнем минулого року. За п’ять місяців цього року реєстрація нових комерційних автівок виросла на 5,9% і досягла 908 291 проданого автомобіля.

Попит на нові важкі вантажівки від 16 тонн і більше значно виріс у порівнянні з травнем 2018 року – 31 910 зареєстрованих одиниць. З січня по травень 2019 року в Європейському Союзі було зареєстровано 143 694 важких вантажівки, що на 8,6% більше, ніж за той же період 2018 року.

Як зазначається, результати травня 2019 року свідчать, що попит на нові середні і важкі комерційні автомобілі (MHCV) понад 3,5 т значно виріс минулого місяця. За п’ять місяців цього року ринок вантажних автомобілів в ЄС розширився на 9,6%, склавши в цілому 176 548 одиниць.

У травні 2019 року кількість зареєстрованих нових середніх і важких автобусів понад 3,5 тонн в ЄС сильно зросла після зниження протягом двох місяців поспіль. За п’ять місяців поточного року попит на нові автобуси продемонстрував скромне зростання, в основному завдяки сильним показникам сегмента в травні. Ринки Центральної Європи внесли важливий внесок в цей позитивний результат, особливо з урахуванням того, що на трьох з п’яти найбільших ринків ЄС в 2019 році спостерігалося зниження реєстрацій, вказали в асоціації.

Нагадаємо, українці на авто рідше перетинають кордон з Польщею після закону про "євробляхи".

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