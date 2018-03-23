Ревность в Херсонской области: чиновник заказал избиение мужа своей подчиненной

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 12072 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 16794 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 63042 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73891 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101855 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109100 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116511 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132969 просмотра

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Ревность в Херсонской области: чиновник заказал избиение мужа своей подчиненной

Ревность в Херсонской области: чиновник заказал избиение мужа своей подчиненной

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Херсонская местная прокуратура направила в суд уголовное производство по обвинению главы одного из областных управлений, который заказал избиение мужа своей подчиненной. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской местной прокуратуры, передает УНН.

"Херсонской местной прокуратурой направлено в суд уголовное производство по обвинению главы одного из областных управлений в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 125, ч.1 ст. 126, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст.122, ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 194 УК Украины, и двух мужчин (один из которых был подчиненным главы) в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 194 УК Украины", - отметили в пресс-службе.

Как установило досудебное расследование, госслужащий на почве ревности и мести за отказ продолжать с ним интимные отношения преследовал свою подчиненную работницу, а также нанес ей телесные повреждения.

Затем с целью запугать потерпевшую и ее семью за денежное вознаграждение заказал двум другим лицам избиение мужа потерпевшей. Они нанесли ему телесные повреждения средней тяжести, а также подожгли его автомобиль. После совершения поджога исполнителей преступления задержали.

Напомним, в Донецкой области жителя Константиновки арестовали по подозрению в умышленном убийстве жены и ее сожителя.

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