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Ревнощі на Херсонщині: чиновник замовив побиття чоловіка своєї підлеглої

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Херсонська місцева прокуратура направила до суду кримінальне провадження за обвинуваченням очільника одного з обласних управлінь, який замовив побиття чоловіка своєї підлеглої. Про це повідомила прес-служба Херсонської місцевої прокуратури, передає УНН

"Херсонською місцевою прокуратурою направлено до суду кримінальне провадження за обвинуваченням очільника одного з обласних управлінь у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч.1 ст. 126, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст.122, ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 194 КК України, та двох чоловіків (один з яких був підлеглим очільника) у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 194 КК України", - зазначили в прес-службі.

Як встановило досудове розслідування, держслужбовець через ревнощі та помсту за відмову продовжувати з ним інтимні стосунки переслідував свою підлеглу працівницю, а також спричинив їй тілесні ушкодження.

Потім із метою залякати потерпілу та її родину за грошову винагороду замовив двом іншим особам побиття чоловіка потерпілої. Вони нанесли йому тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також підпалили його автомобіль. Після вчинення підпалу виконавців злочину затримали.

Нагадаємо, на Донеччині жителя Костянтинівки арештували за підозрою в умисному вбивстві дружини та її співмешканця.

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