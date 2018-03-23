Ревнощі на Херсонщині: чиновник замовив побиття чоловіка своєї підлеглої
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Херсонська місцева прокуратура направила до суду кримінальне провадження за обвинуваченням очільника одного з обласних управлінь, який замовив побиття чоловіка своєї підлеглої. Про це повідомила прес-служба Херсонської місцевої прокуратури, передає УНН.
"Херсонською місцевою прокуратурою направлено до суду кримінальне провадження за обвинуваченням очільника одного з обласних управлінь у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч.1 ст. 126, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст.122, ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 194 КК України, та двох чоловіків (один з яких був підлеглим очільника) у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 194 КК України", - зазначили в прес-службі.
Як встановило досудове розслідування, держслужбовець через ревнощі та помсту за відмову продовжувати з ним інтимні стосунки переслідував свою підлеглу працівницю, а також спричинив їй тілесні ушкодження.
Потім із метою залякати потерпілу та її родину за грошову винагороду замовив двом іншим особам побиття чоловіка потерпілої. Вони нанесли йому тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також підпалили його автомобіль. Після вчинення підпалу виконавців злочину затримали.
Нагадаємо, на Донеччині жителя Костянтинівки арештували за підозрою в умисному вбивстві дружини та її співмешканця.