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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ревизоры из Одесской ОВА пообедали в психбольнице

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12 сентября 2024, 13:54  •  1251 просмотра

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Александр Харлов посетил Одесскую психбольницу №2 после жалоб на питание. Проводятся ремонтные работы, модернизируется кухня, втрое увеличена стоимость суточного продуктового набора на пациента.

Заместитель главы Одесской облгосадминистрации Александр Харлов снова посетил Одесскую психбольницу №2, пациенты которой недавно жаловались на некачественное питание, передает УНН.

Детали

По его словам, сейчас в заведении продолжаются ремонтные работы. Из 52 палат отделения - 12 нуждаются в ремонте, в 3 из них работы уже начались. Также проводятся предпроектные работы по устройству автономного теплоснабжения, водоснабжения (скважины), капитального ремонта наружных и внутренних сетей водоснабжения и канализации. По питанию пациентов: в пищеблоке медучреждения уже частично заменено оборудование. Модернизация кухни будет продолжаться. Втрое увеличена стоимость суточного продуктового набора на одного человека.

"Попробовал - здоровая диетическая пища, если добавить перца и соли - вкусная. Пообщался с пациентами и врачами. Коммуникация налажена, существенных нареканий нет. В ближайшее время вместе с главой Департамента здравоохранения проведем проверки питания и в других областных медучреждениях", - сообщил Харлов.

Напомним, в августе боевой медик Петр Конопля объявил голодовку из-за неудовлетворительных условий проживания и питания, на что оперативно отреагировала Одесская облгосадминистрация.

В ходе встречи военного с председателем Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером он назвал его отцом и отметил высокий уровень доверия к Олегу Киперу со стороны военных.

"Имел сегодня разговор с Олегом Кипером, председателем ОВА, военные его уважают потому что он уважает военных, мне его зарекомендовали и именно господин Олег сегодня приехал поставить точку в питании больницы", - сказал он.

После встречи военный прекратил голодовку, а Одесская облгосадминистрация оперативно занимается улучшением условий для всех пациентов клиники.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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