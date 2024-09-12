Ревизоры из Одесской ОВА пообедали в психбольнице

Заместитель главы Одесской облгосадминистрации Александр Харлов снова посетил Одесскую психбольницу №2, пациенты которой недавно жаловались на некачественное питание, передает УНН.

Детали

По его словам, сейчас в заведении продолжаются ремонтные работы. Из 52 палат отделения - 12 нуждаются в ремонте, в 3 из них работы уже начались. Также проводятся предпроектные работы по устройству автономного теплоснабжения, водоснабжения (скважины), капитального ремонта наружных и внутренних сетей водоснабжения и канализации. По питанию пациентов: в пищеблоке медучреждения уже частично заменено оборудование. Модернизация кухни будет продолжаться. Втрое увеличена стоимость суточного продуктового набора на одного человека.

"Попробовал - здоровая диетическая пища, если добавить перца и соли - вкусная. Пообщался с пациентами и врачами. Коммуникация налажена, существенных нареканий нет. В ближайшее время вместе с главой Департамента здравоохранения проведем проверки питания и в других областных медучреждениях", - сообщил Харлов.

Напомним, в августе боевой медик Петр Конопля объявил голодовку из-за неудовлетворительных условий проживания и питания, на что оперативно отреагировала Одесская облгосадминистрация.

В ходе встречи военного с председателем Одесской облгосадминистрации Олегом Кипером он назвал его отцом и отметил высокий уровень доверия к Олегу Киперу со стороны военных.

"Имел сегодня разговор с Олегом Кипером, председателем ОВА, военные его уважают потому что он уважает военных, мне его зарекомендовали и именно господин Олег сегодня приехал поставить точку в питании больницы", - сказал он.

После встречи военный прекратил голодовку, а Одесская облгосадминистрация оперативно занимается улучшением условий для всех пациентов клиники.