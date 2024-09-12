Ревізори з Одеської ОВА пообідали у психлікарні
Київ • УНН
Олександр Харлов відвідав Одеську психлікарню №2 після скарг на харчування. Проводяться ремонтні роботи, модернізується кухня, втричі збільшено вартість добового продуктового набору на пацієнта.
Заступник очільника Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов знову відвідав Одеську психлікарню №2, пацієнти якої нещодавно скаржилися на неякісне харчування, передає УНН.
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За його словами, наразі у закладі продовжуються ремонтні роботи. З 52 палат відділення - 12 потребують ремонту, в 3 з них роботи вже почалися. Також проводяться передпроєктні роботи по улаштуванню автономного теплопостачання, водопостачання (свердловини), капітального ремонту зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання і каналізації. Щодо харчування пацієнтів: у харчоблоці медзакладу вже частково замінено обладнання. Модернізація кухні продовжуватиметься. Втричі збільшена вартість добового продуктового набору на одну особу.
"Спробував - здорова дієтична їжа, якщо додати перцю та солі - смачна. Поспілкувався з пацієнтами та лікарями. Комунікація налагоджена, суттєвих нарікань немає. Найближчим часом разом із очільницею Департаменту охорони здоровʼя проведемо перевірки щодо харчування й у інших обласних медзакладах", - повідомив Харлов.
Нагадаємо, у серпні бойовий медик Петро Конопля оголосив голодування через незадовільні умови проживання та харчування, на що оперативно відреагувала Одеська облдержадміністрація.
У ході зустрічі військового з головою Одеської облдержадміністрації Олегом Кіпером він назвав його батьком та зауважив на високому рівні довіри до Олега Кіпера з боку військових.
"Мав сьогодні розмову з Олегом Кіпером, головою ОДА, військові його поважають бо він поважає військових, мені його зарекомендували і саме пан Олег сьогодні приїхав поставити крапку в харчуванні лікарні", - сказав він.
Після зустрічі військовий припинив голодування, а Одеська облдержадміністрація оперативно опікується покращенням умов для всіх пацієнтів клініки.