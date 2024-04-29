Reuters: в ООН подтвердили, что россия использовала ракеты из КНДР для ударов по Украине

Специалисты Организации Объединенных Наций подтвердили, что россия применила северокорейские ракеты серии Hwasong-11 для нанесения ударов по Харькову. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В этом месяце в Украину прибыли наблюдатели, которые следят за выполнением санкций ООН против Северной Кореи, которые запрещают импорт и экспорт военных технологий в КНДР. Специалисты не нашли никаких доказательств того, что ракета была сделана в рф.

В 32-страничном отчете наблюдатели ООН пришли к выводу, что "обломки ракеты, упавшей в Харькове, 2 января 2024 года, произошли от ракеты КНДР серии Hwasong-11".

Информация о траектории, предоставленная украинскими властями, указывает на то, что он был запущен в пределах территории российской федерации. Такое расположение, если бы ракета была под контролем российских сил, вероятно, означало бы закупку гражданами российской федерации - говорится в докладе наблюдателей, передает Reuters

Отмечается, что представители России и КНДР при ООН в Нью-Йорке не ответили на просьбу прокомментировать отчет наблюдателей по санкциям

На Харьковщине официально подтвержден один случай применения врагом ракет производства КНДР - облпрокуратура

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее уже подтверждал применение россией северокорейских ракет для ударов по Украине. А также говорил об их сходстве с ракетами "Искандер".

Можем подтвердить несколько случаев использования рф северокорейских ракет. 14 февраля россия ударила по Украине по меньшей мере шестью такими ракетами. Северокорейские баллистические ракеты KN-23 имеют свою специфику и особенности, в частности летят быстрее российских. Но в целом они почти такие же, как "Искандер-М". Часть такой северокорейской ракеты мы нашли после атаки на Киев 2 января на Мокрой улице (бывшая Кудряшова) в Соломенском районе, где пострадала девятиэтажка и погибли четыре человека - отметил Рувин.

Напомним,

Командующий Тихоокеанской армии США генерал Чарльз Флинн заявил, что использование Россией северокорейских ракет во время атак по Украине дает КНДР редкий шанс испытать свое оружие в бою.