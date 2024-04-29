Reuters: в ООН підтвердили, що росія використовувала ракети з КНДР для ударів по Україні

Фахівці Організації Об'єднаних Націй підтвердили, що росія застосувала північнокорейські ракети серії Hwasong-11 для завдання ударів по Харкову. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Цього місяця до України прибули спостерігачі, які слідкують за виконанням санкцій ООН проти Північної Кореї, які забороняють імпорт та експорт військових технологій до КНДР. Фахівці не знайшли жодних доказів того, що ракета була зроблена у рф.

У 32-сторінковому звіті спостерігачі ООН дійшли висновку, що "уламки ракети, яка впала в Харкові, 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11".

Інформація про траєкторію, надана українською владою, вказує на те, що він був запущений в межах території російської федерації. Таке розташування, якби ракета була під контролем російських сил, ймовірно, означало б закупівлю громадянами російської федерації

Зазначається, що представники росії та КНДР при ООН у Нью-Йорку не відповіли на прохання прокоментувати звіт спостерігачів за санкціями

На Харківщині офіційно підтверджений один випадок застосування ворогом ракет виробництва КНДР – облпрокуратура

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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше вже підтверджував застосування росією північнокорейських ракет для ударів по Україні. А також говорив про їх схожість з ракетами "Іскандер".

Можемо підтвердити кілька випадків використання рф північнокорейських ракет. 14 лютого росія вдарила по Україні щонайменше шістьма такими ракетами. Північнокорейські балістичні ракети KN-23 мають свою специфіку та особливості, зокрема летять швидше російських. Але загалом вони майже такі самі, як "Іскандер-М". Частину такої північнокорейської ракети ми знайшли після атаки на Київ 2 січня на Мокрій вулиці (колишня Кудряшова) у Солом’янському районі, де постраждала дев’ятиповерхівка й загинули четверо людей