Reuters: в ООН підтвердили, що росія використовувала ракети з КНДР для ударів по Україні

ukenru
19:41 • 29169 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 75787 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 104522 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 107717 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 218234 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 152170 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 143292 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131356 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121384 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112756 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
67 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 143694 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 118367 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 124025 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 129635 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 105176 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 218215 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 377935 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 436166 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 444928 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 354675 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 104503 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 124025 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 118367 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 96491 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 106529 перегляди
Актуальне
Reuters: в ООН підтвердили, що росія використовувала ракети з КНДР для ударів по Україні

Reuters: в ООН підтвердили, що росія використовувала ракети з КНДР для ударів по Україні

Київ • УНН

 • 31687 перегляди

Експерти Організації Об'єднаних Націй підтвердили, що росія використовувала північнокорейські ракети для завдання ударів по Харкову, вказуючи на те, що росія, ймовірно, придбала ракети у Північної Кореї всупереч санкціям ООН.

Фахівці  Організації Об'єднаних Націй підтвердили, що росія застосувала північнокорейські ракети серії Hwasong-11 для завдання ударів по Харкову. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Цього місяця до України прибули спостерігачі, які слідкують за виконанням санкцій ООН проти Північної Кореї, які забороняють імпорт та експорт військових технологій до КНДР. Фахівці не знайшли жодних доказів того, що ракета була зроблена у рф.

У 32-сторінковому звіті спостерігачі ООН дійшли висновку, що "уламки ракети, яка впала в Харкові, 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11".

Інформація про траєкторію, надана українською владою, вказує на те, що він був запущений в межах території російської федерації. Таке розташування, якби ракета була під контролем російських сил, ймовірно, означало б закупівлю громадянами російської федерації

- йдеться у доповіді спостерігачів, передає Reuters

Зазначається, що представники росії та КНДР при ООН у Нью-Йорку не відповіли на прохання прокоментувати звіт спостерігачів за санкціями

На Харківщині офіційно підтверджений один випадок застосування ворогом ракет виробництва КНДР – облпрокуратура18.03.24, 15:17 • 22993 перегляди

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше вже підтверджував застосування росією північнокорейських ракет для ударів по Україні. А також говорив про їх схожість з ракетами "Іскандер".

Можемо підтвердити кілька випадків використання рф північнокорейських ракет. 14 лютого росія вдарила по Україні щонайменше шістьма такими ракетами. Північнокорейські балістичні ракети KN-23 мають свою специфіку та особливості, зокрема летять швидше російських. Але загалом вони майже такі самі, як "Іскандер-М". Частину такої північнокорейської ракети ми знайшли після атаки на Київ 2 січня на Мокрій вулиці (колишня Кудряшова) у Солом’янському районі, де постраждала дев’ятиповерхівка й загинули четверо людей

- зазначив Рувін.

Нагадаємо

Командувач Тихоокеанської армії США генерал Чарльз Флінн заяви, що використання росією північнокорейських ракет під час атак по Україні дає КНДР рідкісний шанс випробувати свою зброю в бою.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47