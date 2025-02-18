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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Reuters установили камеру на Майдане и вели прямой эфир

Reuters установили камеру на Майдане и вели прямой эфир

Киев  •  УНН

 • 4242 просмотра

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Reuters установили камеру и вели прямой эфир с Майдана Независимости в Киеве, что вызвало возмущение из-за ограничений безопасности военного положения. Пользователи соцсетей и СМИ критикуют действия Reuters из-за возможных угроз безопасности.

Британское издание Reuters установило камеру на Майдане Независимости в Киеве и вело прямую трансляцию, пишет УНН.

Детали

Издание Reuters вело более 2 часов на своих страницах в соцсетях, в частности Facebook, Youtube и X прямую трансляцию с видом на Майдан Независимости.

Вид на киевский Майдан Независимости. Европейские лидеры, собравшиеся в Париже на экстренные переговоры, призвали к увеличению расходов на усиление обороноспособности континента, но остались расколотыми относительно идеи развертывания миротворцев в Украине для поддержки любого мирного соглашения,

- говорится в описании под трансляцией в Youtube.

Комментарии к видео были ограничены.

Трансляция издания вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. В частности, пользователи задаются вопросом, что трансляция ведется ради того, чтобы снять работу ПВО, или протесты против соглашения с россиянами.

"Европе стало немного грустно и хочется какого-то кино?", - задается вопросом Юлия Решитко.

Белорусское издание NEXTA также отреагировало на трансляцию.

"В Украине в условиях военного положения действуют ограничения на съемку с целью защиты государственной тайны и безопасности. Reuters, видимо, это не волнует. кремль их поблагодарит", - написало издание в соцсети Х.

"Кому вы это показываете? Чтобы россияне точнее запускали ракеты что ли?; Вы с нетерпением ждете, когда падают бомбы или массово гибнут украинцы, что ли? Что вы ищете? Опять демонстрируете свои высокие журналистские стандарты?", - пишут пользователи в соцсети Х.

Дополнение

В Украине во время военного положения действуют определенные ограничения, в том числе и по фото и видеосъемке. За нарушение этих правил может грозить уголовная ответственность.

Законодательством запрещается распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.

За такие нарушения может грозить сроки за решеткой.

Также стоит напомнить, что в 2022 году на YouTube-канале Reuters началась прямая трансляция под названием "Киевский Майдан в условиях российско-украинского кризиса". Веб-камеру установили на балконе в гостинице "Украина".

Тогда пользователи в сети считали, что издание стремилось записать кадры нападения рф на Киев. Также во время трансляции издание включило гимн СССР.

Напомним

12 февраля правоохранители проводили мероприятия по безопасности в Бучанском районе Киевской области, целью которых является усиление контрдиверсионной защиты столицы и населенных пунктов поблизости.

Павел Башинский

Павел Башинский

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