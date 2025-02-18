Reuters встановили камеру на Майдані і вели прямий ефір

Британське видання Reuters встановило камеру на Майдані Незалежності у Києві та вело пряму трансляцію, пише УНН.

Деталі

Видання Reuters вело понад 2 години на своїх сторінка в соцмережах, зокрема Facebook, Youtube та X пряму трансляцію із видом на Майдан Незалежності.

Вид на київський Майдан Незалежності. Європейські лідери, які зібралися в Парижі на екстрені переговори, закликали до збільшення витрат на посилення обороноздатності континенту, але залишилися розколотими щодо ідеї розгортання миротворців в Україні для підтримки будь-якої мирної угоди, - йдеться в описі під трансляцією в Youtube.

Коментарі до відео були обмежені.

Трансляція видання викликало жваве обговорення в соцмережах. Зокрема, користувачі задаються питанням, що трансляція ведеться заради того, щоб зняти роботу ППО, чи протести проти угоди з росіянами.

"Європі стало трішки сумно і хочеться якогось кіна?", - задається питанням Юлія Решітко.

Білоруське видання NEXTA також відреагувало на трансляцію.

"В Україні в умовах воєнного стану діють обмеження на зйомку з метою захисту державної таємниці та безпеки. Reuters, мабуть, це не хвилює. кремль їм подякує", - написало видання в соцмережі Х.

"Кому ви це показуєте? Щоб росіяни точніше запускали ракети чи що?; Ви з нетерпінням чекаєте, коли падають бомби чи масово гинуть українці, чи що? Що ви шукаєте? Знову демонструєте свої високі журналістські стандарти?", - пишуть користувачі в соцмережі Х.

Доповнення

В Україні під час воєнного стану діють певні обмеження, зокрема і щодо фото та відеозйомки. За порушення цих правил може загрожувати кримінальна відповідальність.

Законодавством забороняється поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

За такі порушення може загрожувати терміни за гратами.

Також варто нагадати, що у 2022 році на YouTube-каналі Reuters почалася пряма трансляція під назвою "Київський Майдан в умовах російсько-української кризи". Веб-камеру встановили на балконі у готелі "Україна".

Тоді користувачі в мережі вважали, що видання прагнуло записати кадри нападу рф на Київ. Також під час трансляції видання включило гімн СРСР.

Нагадаємо

12 лютого правоохоронці проводили безпекові заходи в Бучанському районі Київщини, метою яких є посилення контрдиверсійного захисту столиці та населених пунктів поблизу.