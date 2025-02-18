Reuters встановили камеру на Майдані і вели прямий ефір

ukenru
05:23 • 18123 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123438 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183128 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147507 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138963 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117418 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108046 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102994 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142342 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134541 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 43592 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 54438 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 42758 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 43516 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 50604 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 142342 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 141349 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 275229 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 304077 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 239929 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 12756 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 57771 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111592 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134542 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116871 перегляди
Актуальне
Reuters встановили камеру на Майдані і вели прямий ефір

Reuters встановили камеру на Майдані і вели прямий ефір

Київ • УНН

 • 41179 перегляди

Reuters встановили камеру і вели прямий ефір з Майдану Незалежності у Києві, що викликало обурення через безпекові обмеження воєнного стану. Користувачі соцмереж та ЗМІ критикують дії Reuters через можливі загрози безпеці.

Британське видання Reuters встановило камеру на Майдані Незалежності у Києві та вело пряму трансляцію, пише УНН.

Деталі

Видання Reuters вело понад 2 години на своїх сторінка в соцмережах, зокрема Facebook, Youtube та X пряму трансляцію із видом на Майдан Незалежності.

Вид на київський Майдан Незалежності. Європейські лідери, які зібралися в Парижі на екстрені переговори, закликали до збільшення витрат на посилення обороноздатності континенту, але залишилися розколотими щодо ідеї розгортання миротворців в Україні для підтримки будь-якої мирної угоди,

- йдеться в описі під трансляцією в Youtube.

Коментарі до відео були обмежені.

Трансляція видання викликало жваве обговорення в соцмережах. Зокрема, користувачі задаються питанням, що трансляція ведеться заради того, щоб зняти роботу ППО, чи протести проти угоди з росіянами.

"Європі стало трішки сумно і хочеться якогось кіна?", - задається питанням Юлія Решітко.

Білоруське видання NEXTA також відреагувало на трансляцію.

"В Україні в умовах воєнного стану діють обмеження на зйомку з метою захисту державної таємниці та безпеки. Reuters, мабуть, це не хвилює. кремль їм подякує", - написало видання в соцмережі Х.

"Кому ви це показуєте? Щоб росіяни точніше запускали ракети чи що?; Ви з нетерпінням чекаєте, коли падають бомби чи масово гинуть українці, чи що? Що ви шукаєте? Знову демонструєте свої високі журналістські стандарти?", - пишуть користувачі в соцмережі Х.

Доповнення

В Україні під час воєнного стану діють певні обмеження, зокрема і щодо фото та відеозйомки. За порушення цих правил може загрожувати кримінальна відповідальність.

Законодавством забороняється поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

За такі порушення може загрожувати терміни за гратами.

Також варто нагадати, що у 2022 році на YouTube-каналі Reuters почалася пряма трансляція під назвою "Київський Майдан в умовах російсько-української кризи". Веб-камеру встановили на балконі у готелі "Україна".

Тоді користувачі в мережі вважали, що видання прагнуло записати кадри нападу рф на Київ. Також під час трансляції видання включило гімн СРСР.

Нагадаємо

12 лютого правоохоронці проводили безпекові заходи в Бучанському районі Київщини, метою яких є посилення контрдиверсійного захисту столиці та населених пунктів поблизу.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітикаКиїв
reutersReuters
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
paryzhПариж
ukrainaУкраїна
youtubeYouTube
facebookFacebook
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами