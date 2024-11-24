Reuters: Украина потеряла 40% захваченной территории в курской области

Украина потеряла более 40% территории в курской области россии, которая была захвачена с начала августа, поскольку российские силы начали волну контрнаступлений. Об этом изданию Reuters сообщил источник в Генштабе, передает УНН.

Детали

"Максимум мы контролировали около 1376 квадратных километров, сейчас, конечно, эта территория стала меньше. Враг усиливает контратаки. Сейчас мы контролируем примерно 800 квадратных километров. Мы будем удерживать эту территорию столько, сколько будет целесообразно с военной точки зрения", - сказал источник.

Наступая на курск, Киев имел целью остановить российские атаки на востоке и северо-востоке Украины, заставить россию оттянуть силы, которые постепенно наступали на востоке, и дать Киеву дополнительные рычаги влияния на любые будущие мирные переговоры.

Издание отмечает, что наступая на курск, Киев имел целью остановить российские атаки на востоке и северо-востоке Украины, заставить Россию оттянуть силы, которые постепенно наступали на востоке, и дать Киеву дополнительные рычаги влияния на любые будущие мирные переговоры.

Источник в Генштабе сообщил, что наиболее угрожающим для Киева сейчас является район Курахово, поскольку российские войска продвигаются туда на 200-300 метров в сутки и на некоторых участках сумели прорваться. Город Курахово является ступенькой к логистическому центру Покровска Донецкой области.

По словам источника, россия имеет около 575 тыс. военных, которые воюют в Украине, и планирует увеличить свои силы примерно до 690 тыс.

Напомним

На фронте произошло 227 боевых столкновений, активнее всего на Покровском направлении. Враг нанес 39 авиаударов, совершил более 3000 обстрелов и привлек 800 дронов-камикадзе.