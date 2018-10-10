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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 6458 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 68772 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117728 просмотра

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8 марта, 10:25 • 125691 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165476 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152079 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140139 просмотра

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Актуальное
Reuters: Объемы продаж США вооружений иностранным государствам увеличились на 33%

Reuters: Объемы продаж США вооружений иностранным государствам увеличились на 33%

Киев  •  УНН

 • 9896 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Объемы продаж США оружия и военной техники иностранным государствам увеличились в 2018 финансовом году (завершился 30 сентября) на 33% и составили 55,6 млрд долларов. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации, передает УНН.

6 октября газета Defence News сообщала, что за 2018 финансовый год Госдепартамент выдал разрешения на продажи оружия и военной техники иностранным государствам на сумму 69,7 млрд долларов США. Всего внешнеполитическое ведомство утвердило свыше 70 контрактов.

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В 2017 финансовом году объем экспорта вооружений Соединенными Штатами составил 41,93 млрд долл., Но объем одобренных Госдепартаментом сделок был выше — 75,9 млрд долл.

Разница между объемом одобренных Госдепартаментом контрактов и объемом экспорта может объясняться снижением цены на заключительной стадии переговоров, а также их незавершенностью на данный момент.

Как ранее информировал УНН, администрация США заявляет, что готова продавать Индии современное оружие, но отказывается уточнить, идет ли речь и про аналоги С-400. Об этом сообщил в четверг представитель американской администрации высокого ранга во время брифинга для журналистов.

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