Reuters: Объемы продаж США вооружений иностранным государствам увеличились на 33%
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Объемы продаж США оружия и военной техники иностранным государствам увеличились в 2018 финансовом году (завершился 30 сентября) на 33% и составили 55,6 млрд долларов. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации, передает УНН.
6 октября газета Defence News сообщала, что за 2018 финансовый год Госдепартамент выдал разрешения на продажи оружия и военной техники иностранным государствам на сумму 69,7 млрд долларов США. Всего внешнеполитическое ведомство утвердило свыше 70 контрактов.
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В 2017 финансовом году объем экспорта вооружений Соединенными Штатами составил 41,93 млрд долл., Но объем одобренных Госдепартаментом сделок был выше — 75,9 млрд долл.
Разница между объемом одобренных Госдепартаментом контрактов и объемом экспорта может объясняться снижением цены на заключительной стадии переговоров, а также их незавершенностью на данный момент.
Как ранее информировал УНН, администрация США заявляет, что готова продавать Индии современное оружие, но отказывается уточнить, идет ли речь и про аналоги С-400. Об этом сообщил в четверг представитель американской администрации высокого ранга во время брифинга для журналистов.