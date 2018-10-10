Reuters: Обсяги продажів США озброєнь іноземним державам у 2018 році збільшилися на 33%

6 жовтня газета Defence News повідомляла, що за 2018 фінансовий рік Держдепартамент видав дозволи на продажу зброї і військової техніки іноземним державам на суму 69,7 млрд доларів США. Всього зовнішньополітичне відомство затвердило понад 70 контрактів.

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У 2017 фінансовому році обсяг експорту озброєнь Сполученими Штатами склав 41,93 млрд дол., але обсяг схвалених Держдепартаментом угод був вище - 75,9 млрд дол.

Різниця між обсягом схвалених Держдепартаментом контрактів і обсягом експорту може пояснюватися зниженням ціни на заключній стадії переговорів, а також їх незавершеністю на даний момент.

Як раніше інформував УНН, адміністрація США заявляє, що готова продавати Індії сучасну зброю, але відмовляється уточнити, чи йде мова і про аналоги С-400. Про це повідомив в четвер представник американської адміністрації високого рангу під час брифінгу для журналістів.