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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Reuters: этой осенью США могут объявить о передаче Украине ракет большой дальности для F-16

Reuters: этой осенью США могут объявить о передаче Украине ракет большой дальности для F-16

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 11:28  •  19955 просмотра

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США планируют предоставить Украине крылатые ракеты JASSM большой дальности. Это может изменить стратегический ландшафт конфликта, позволив Украине поражать цели глубоко в РФ.

США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут поражать цель в глубине рф. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Сразу три собеседника заявили, что о включении ракет класса "воздух-поверхность" (JASSM) в пакет вооружений будет объявлено этой осенью. Однако окончательного решения по этому поводу до сих пор нет.

Кроме того, даже в случае объявления о передаче такого вооружения, Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку нужно решить технические вопросы перед любой поставкой.

Зеленський: далекобійність українських Сил оборони – серед перших питань у домовленостях з партнерами 31 августа 2024, 18:04 • 60712 просмотров

Сейчас ракета JASSM пока интегрирована только в самолеты американской разработки. Украина в конечном итоге будет эксплуатировать несколько десятков самолетов F-16, каждый из которых может нести по две крылатые ракеты.

Однако один из американских чиновников заявил, что сейчас специалисты пытаются сделать ракету совместимой с другими истребителями, которые есть на вооружении в Украине, кроме F-16.

Хотя чиновник не предоставил более детальной информации о том, с какими именно самолетами из украинского арсенала может быть использована JASSM, вероятно, речь идет о самолетах советских времен МиГ-29, Су-24 и Су-27.

Дополнение

Собеседники Reuters объясняют, что отправка JASSM в Украину может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта, поскольку большая часть РФ окажется в зоне досягаемости мощных высокоточных боеприпасов.

Также военные аналитики предполагают, что внедрение JASSM, которые являются малозаметными и могут поражать дальше, чем большинство других ракет из нынешнего арсенала Украины, может отодвинуть российские плацдармы и склады снабжения на сотни километров.

Это в свою очередь серьезно усложнит способность рф поддерживать свои наступательные операции и потенциально предоставит Украине стратегическое преимущество.

США блокують дозвіл Британії на використання Storm Shadow Україною по території рф – The Times17 августа 2024, 11:00 • 67544 просмотра

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не только разрешение на применение дальнобойного оружия по объектам РФ, но и его фактическое получение. Он отметил, что этот вопрос зависит от США, Британии, Франции и Германии.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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