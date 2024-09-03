Reuters: цієї осені США можуть оголосити про передачу Україні ракет великої дальності для F-16
Київ • УНН
США планують надати Україні крилаті ракети JASSM великої дальності. Це може змінити стратегічний ландшафт конфлікту, дозволивши Україні вражати цілі глибоко в РФ.
США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть уражати ціль вглибині рф. Про це з посиланням на джерела пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Одразу три співрозмовники заявили, що про включення ракет класу "повітря-поверхня" (JASSM) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені. Проте остаточного рішення щодо цього досі немає.
Окрім того, навіть у випадку оголошення про передачу такого озброєння, Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки потрібно розв'язати технічні питання перед будь-яким постачанням.
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Наразі ракета JASSM поки що інтегрована лише в літаки американської розробки. Україна в кінцевому підсумку буде експлуатувати кілька десятків літаків F-16, кожен з яких може нести по дві крилаті ракети.
Проте один з американських посадовців заявив, що наразі фахівці намагаються зробити ракету сумісною з іншими винищувачами, які є на озброєнні в Україні, окрім F-16.
Хоча посадовець не надав більш детальної інформації про те, з якими саме літаками з українського арсеналу може бути використана JASSM, ймовірно, йдеться про літаки радянських часів МіГ-29, Су-24 і Су-27.
Доповнення
Співрозмовники Reuters пояснюють, що надсилання JASSM в Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту, оскільки більша частина рф опиниться в зоні досяжності потужних високоточних боєприпасів.
Також військові аналітики припускають, що впровадження JASSM, які є малопомітними і можуть вражати далі, ніж більшість інших ракет з нинішнього арсеналу України, може відсунути російські плацдарми і склади постачання на сотні кілометрів.
Це своєю чергою серйозно ускладнить здатність рф підтримувати свої наступальні операції і потенційно надасть Україні стратегічну перевагу.
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