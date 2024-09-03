Reuters: цієї осені США можуть оголосити про передачу Україні ракет великої дальності для F-16

ukenru
06:19 • 14023 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 61138 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 123800 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 164876 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 131291 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 121807 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 119672 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 152630 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76139 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84611 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
96 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 55827 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 48079 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 46232 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 45997 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 42488 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 11533 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 164850 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 152624 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 187524 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 523051 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 10583 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 37550 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 36839 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 38885 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 61116 перегляди
Актуальне
Reuters: цієї осені США можуть оголосити про передачу Україні ракет великої дальності для F-16

Reuters: цієї осені США можуть оголосити про передачу Україні ракет великої дальності для F-16

Київ • УНН

 • 105256 перегляди

США планують надати Україні крилаті ракети JASSM великої дальності. Це може змінити стратегічний ландшафт конфлікту, дозволивши Україні вражати цілі глибоко в РФ.

США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть уражати ціль вглибині рф. Про це з посиланням на джерела пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Одразу три співрозмовники заявили, що про включення ракет класу "повітря-поверхня" (JASSM) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені. Проте остаточного рішення щодо цього досі немає.

Окрім того, навіть у випадку оголошення про передачу такого озброєння, Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки потрібно розв'язати технічні питання перед будь-яким постачанням.

Зеленський: далекобійність українських Сил оборони – серед перших питань у домовленостях з партнерами 31.08.24, 21:04 • 61184 перегляди

Наразі ракета JASSM поки що інтегрована лише в літаки американської розробки. Україна в кінцевому підсумку буде експлуатувати кілька десятків літаків F-16, кожен з яких може нести по дві крилаті ракети.

Проте один з американських посадовців заявив, що наразі фахівці намагаються зробити ракету сумісною з іншими винищувачами, які є на озброєнні в Україні, окрім F-16.

Хоча посадовець не надав більш детальної інформації про те, з якими саме літаками з українського арсеналу може бути використана JASSM, ймовірно, йдеться про літаки радянських часів МіГ-29, Су-24 і Су-27.

Доповнення

Співрозмовники Reuters пояснюють, що надсилання JASSM в Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту, оскільки більша частина рф опиниться в зоні досяжності потужних високоточних боєприпасів.

Також військові аналітики припускають, що впровадження JASSM, які є малопомітними і можуть вражати далі, ніж більшість інших ракет з нинішнього арсеналу України, може відсунути російські плацдарми і склади постачання на сотні кілометрів.

Це своєю чергою серйозно ускладнить здатність рф підтримувати свої наступальні операції і потенційно надасть Україні стратегічну перевагу.

США блокують дозвіл Британії на використання Storm Shadow Україною по території рф – The Times17.08.24, 14:00 • 67802 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен не лише дозвіл на застосування далекобійної зброї по об'єктах рф, а й її фактичне отримання. Він зазначив, що це питання залежить від США, Британії, Франції та Німеччини.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,637.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,050.89
Ethereum
$2,048.56