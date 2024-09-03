Reuters: цієї осені США можуть оголосити про передачу Україні ракет великої дальності для F-16

США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть уражати ціль вглибині рф. Про це з посиланням на джерела пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Одразу три співрозмовники заявили, що про включення ракет класу "повітря-поверхня" (JASSM) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені. Проте остаточного рішення щодо цього досі немає.

Окрім того, навіть у випадку оголошення про передачу такого озброєння, Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки потрібно розв'язати технічні питання перед будь-яким постачанням.

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Наразі ракета JASSM поки що інтегрована лише в літаки американської розробки. Україна в кінцевому підсумку буде експлуатувати кілька десятків літаків F-16, кожен з яких може нести по дві крилаті ракети.

Проте один з американських посадовців заявив, що наразі фахівці намагаються зробити ракету сумісною з іншими винищувачами, які є на озброєнні в Україні, окрім F-16.

Хоча посадовець не надав більш детальної інформації про те, з якими саме літаками з українського арсеналу може бути використана JASSM, ймовірно, йдеться про літаки радянських часів МіГ-29, Су-24 і Су-27.

Доповнення

Співрозмовники Reuters пояснюють, що надсилання JASSM в Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту, оскільки більша частина рф опиниться в зоні досяжності потужних високоточних боєприпасів.

Також військові аналітики припускають, що впровадження JASSM, які є малопомітними і можуть вражати далі, ніж більшість інших ракет з нинішнього арсеналу України, може відсунути російські плацдарми і склади постачання на сотні кілометрів.

Це своєю чергою серйозно ускладнить здатність рф підтримувати свої наступальні операції і потенційно надасть Україні стратегічну перевагу.

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Нагадаємо

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