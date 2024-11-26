Reuters: армия рф ускоряет наступление, за неделю захвачено почти 235 кв. км украинской территории

российские войска ускоряют наступление на востоке Украины, заняв за последнюю неделю территорию площадью почти 235 кв. км. Это стало рекордом по скорости продвижения армии рф в течение одной недели в 2024 году, пишет Reuters, передает УНН.

Reuters со ссылкой на независимую российскую новостную группу "Агенство", пишет, что армия рф установила новые недельные и месячные рекорды по размеру оккупированной территории в Украине. за последнюю неделю российская армия якобы захватила в Украине почти 235 кв. км, что является недельным рекордом для 2024 года, говорится в сообщении.

В ноябре российские войска заняли 600 кв. км, добавляет издание, ссылаясь на данные сервиса DeepState, который изучает кадры боевых действий и предоставляет карты линии фронта.

Финский аналитик Паси Паройнен из Black Bird Group также сообщает, что в этом месяце российские войска взяли под свой контроль около 667 кв. км, сославшись на данные, которые, по его мнению, могут охватывать некоторые октябрьские события с задержкой.

Как отмечает Reuters, война, по мнению некоторых западных и российских чиновников вступает в "самую опасную" фазу. россия использует северокорейские войска в Украине, а Киев - ракеты, поставляемые Западом, для нанесения ответных ударов по территории россии.

"Кураховское направление - самое тяжелое сейчас": Зеленский заслушал доклад Сырского о самых горячих точках фронта

москва, которая, как и Северная Корея, не подтвердила и не опровергла информацию о присутствии северокорейских войск, использовала гиперзвуковую ракету средней дальности для удара по Украине на прошлой неделе, а в ночь на вторник нанесла наибольшую атаку российских беспилотников по Украине.

Дополнение

В свою очередь в Генштабе ВСУ сегодня, 26 ноября, заявили, что Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны. с начала вторника общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта увеличилось до 143. оккупанты продолжают совершать атаки почти на всех направлениях Востока и юга, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях.

россия запустила рекордное количество дронов по Украине: что известно об атаке