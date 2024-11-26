Reuters: армия рф ускоряет наступление, за неделю захвачено почти 235 кв. км украинской территории
Киев • УНН
Российские войска захватили почти 235 кв. км территории Украины за последнюю неделю, что стало рекордом в 2024 году. За ноябрь оккупанты заняли около 600-667 кв. км территории.
российские войска ускоряют наступление на востоке Украины, заняв за последнюю неделю территорию площадью почти 235 кв. км. Это стало рекордом по скорости продвижения армии рф в течение одной недели в 2024 году, пишет Reuters, передает УНН.
Reuters со ссылкой на независимую российскую новостную группу "Агенство", пишет, что армия рф установила новые недельные и месячные рекорды по размеру оккупированной территории в Украине. за последнюю неделю российская армия якобы захватила в Украине почти 235 кв. км, что является недельным рекордом для 2024 года, говорится в сообщении.
В ноябре российские войска заняли 600 кв. км, добавляет издание, ссылаясь на данные сервиса DeepState, который изучает кадры боевых действий и предоставляет карты линии фронта.
Финский аналитик Паси Паройнен из Black Bird Group также сообщает, что в этом месяце российские войска взяли под свой контроль около 667 кв. км, сославшись на данные, которые, по его мнению, могут охватывать некоторые октябрьские события с задержкой.
Как отмечает Reuters, война, по мнению некоторых западных и российских чиновников вступает в "самую опасную" фазу. россия использует северокорейские войска в Украине, а Киев - ракеты, поставляемые Западом, для нанесения ответных ударов по территории россии.
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москва, которая, как и Северная Корея, не подтвердила и не опровергла информацию о присутствии северокорейских войск, использовала гиперзвуковую ракету средней дальности для удара по Украине на прошлой неделе, а в ночь на вторник нанесла наибольшую атаку российских беспилотников по Украине.
Дополнение
В свою очередь в Генштабе ВСУ сегодня, 26 ноября, заявили, что Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны. с начала вторника общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта увеличилось до 143. оккупанты продолжают совершать атаки почти на всех направлениях Востока и юга, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях.
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