россия запустила рекордное количество дронов по Украине: что известно об атаке
Киев • УНН
Ночью россияне атаковали Украину 188 дронами и 4 ракетами «Искандер-М». ПВО сбила 76 беспилотников, есть попадания в критическую инфраструктуру и жилые дома.
Силы противовоздушной обороны с вечера понедельника сбили 76 из 188 беспилотников, запущенных армией рф по Украине. Во время атаки россияне применили рекордное количество дронов, также ударили четырьмя ракетами «Искандер-М», сообщили во вторник в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Как сообщается, в ночь на 26 ноября (с 19.30 25 ноября) россияне атаковали Украину баллистическими ракетами «Искандер-М» из воронежской и курской областей. Во время ночной атаки враг выпустил рекордное количество ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников неустановленного типа по направлениям - орел, брянск, курск, приморско-ахтарск - рф.
Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 192 воздушных целей:
- 4 баллистические ракеты «Искандер-М»;
- 188 вражеских БпЛА.
По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 76 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. 96 БпЛА - локально потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников улетели в сторону Беларуси
К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.
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