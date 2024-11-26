Ситуация в Тернополе после вражеских ударов: обновленную информацию сообщает мэр
Киев • УНН
В результате вражеской атаки в Тернополе повреждены электросети, что привело к остановке лифтов. Медицинские учреждения работают в обычном режиме, газоснабжение обеспечивается.
В Тернополе в результате вражеской атаки, которая повредила электросети, не работают лифты. Водоснабжение должно восстановиться у всех потребителей. Об этом сообщает сообщает сообщает мэр города Сергей Надал, передает УНН.
Детали
В многоквартирных домах лифты не будут работать до момента полного восстановления электроснабжения. Просьба к жителям не пользоваться лифтами, не подвергать себя опасности.
Индивидуальные тепловые пункты будут отключены, а теплоноситель будет подаваться в дома напрямую.
Согласно информации КП "Тернопольводоканал", централизованное водоснабжение должно восстановиться у всех потребителей.
Газоснабжение всех потребителей в городе обеспечивается в штатном режиме.
Медицинские учреждения работают в обычном режиме, в случае необходимости учреждения обеспечены генераторами.
Как Тернополь функционирует после ночных обстрелов: что работает и где искать помощь26 нояб. 2024, 04:19 • 9319 просмотров