Ситуация в Тернополе после вражеских ударов: обновленную информацию сообщает мэр

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате вражеской атаки в Тернополе повреждены электросети, что привело к остановке лифтов. Медицинские учреждения работают в обычном режиме, газоснабжение обеспечивается.

В Тернополе в результате вражеской атаки, которая повредила электросети, не работают лифты. Водоснабжение должно восстановиться у всех потребителей. Об этом сообщает сообщает сообщает мэр города Сергей Надал, передает УНН.

Детали

В многоквартирных домах лифты не будут работать до момента полного восстановления электроснабжения. Просьба к жителям не пользоваться лифтами, не подвергать себя опасности.

Индивидуальные тепловые пункты будут отключены, а теплоноситель будет подаваться в дома напрямую.

Согласно информации КП "Тернопольводоканал", централизованное водоснабжение должно восстановиться у всех потребителей.

Газоснабжение всех потребителей в городе обеспечивается в штатном режиме.

Медицинские учреждения работают в обычном режиме, в случае необходимости учреждения обеспечены генераторами.

Как Тернополь функционирует после ночных обстрелов: что работает и где искать помощь26 нояб. 2024, 04:19 • 9319 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна
ternopolТернополь