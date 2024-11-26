Как Тернополь функционирует после ночных обстрелов: что работает и где искать помощь
Киев • УНН
После ночных обстрелов в Тернополе повреждена электроинфраструктура, что повлияло на работу транспорта и коммунальных услуг. Город активно восстанавливает работу систем и запустил пункты обогрева.
В Тернополе после ночных обстрелов, повредивших электроинфраструктуру наблюдается ряд изменений в функционировании транспорта, водоснабжения и других услуг. Об этом сообщает мэр города Сергей Надал, передает УНН.
Детали
Согласно информации, троллейбусное сообщение временно приостановлено, но вместо него на маршруты выйдут автобусы. В частности, на маршруте №11 будут курсировать крупногабаритные автобусы, а на другие направления направлено максимальное количество транспорта.
Водоснабжение постепенно восстанавливается, однако возможны перебои с давлением воды. Коммунальщики используют генераторы для обеспечения стабильной работы системы.
Теплоснабжение в городе в основном поддерживается, а котельные функционируют с применением дополнительных источников питания.
Школы и детские сады работают в обычном режиме, в случае необходимости используются генераторы.
В городе возобновлена работа пунктов обогрева по адресам: улица Николая Лысенко, проспект Воссоединения, Привокзальная площадь и улица Федьковича.
Энергетики прилагают усилия для полного восстановления электроснабжения, и городские власти надеются на скорое решение проблемы.
Напомним,
Сегодня ночью было проинформировано, что в Тернополе прогремели взрывы и исчезло электроснабжение.
В Тернополе раздаются взрывы и исчез свет25 нояб. 2024, 23:07 • 13220 просмотров