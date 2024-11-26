В Тернополе раздаются взрывы и исчез свет
Киев • УНН
В Тернополе слышны взрывы и исчезло электроснабжение. Воздушные Силы ВСУ сообщили об обнаружении вражеских беспилотников в области.
В Тернополе слышны взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
По информации, в городе исчезло электроснабжение.
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Воздушные Силы ВСУ заявили, что были обнаружены вражеские БпЛА в области.
В Тернополе продолжается ликвидация масштабного пожара на предприятии10 сент. 2023, 08:24 • 335714 просмотров