В Тернополе раздаются взрывы и исчез свет

В Тернополе слышны взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

По информации, в городе исчезло электроснабжение.

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Воздушные Силы ВСУ заявили, что были обнаружены вражеские БпЛА в области.

В Тернополе продолжается ликвидация масштабного пожара на предприятии