В Тернополе продолжается ликвидация масштабного пожара на предприятии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Продолжается ликвидация масштабного пожара на предприятии в Тернополе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как сообщили в Службе, сегодня ночью на номер экстренного вызова "101" поступило сообщение о масштабном пожаре на одном из предприятий. На место происшествия немедленно были направлены спасатели и тактический пожарный робот из Ровно. В тушении принимают участие 50 спасателей и 15 единиц техники. Ориентировочная площадь горения составляет около 9 000 м. кв. Здание заполнено пенопластом.
По состоянию на 05:45 спасателям удалось локализовать пожар, ликвидация продолжается. Пострадавших в результате пожара не обнаружено.
Причины возникновения пожара устанавливаются.