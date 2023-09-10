В Тернополе продолжается ликвидация масштабного пожара на предприятии

Детали

Как сообщили в Службе, сегодня ночью на номер экстренного вызова "101" поступило сообщение о масштабном пожаре на одном из предприятий. На место происшествия немедленно были направлены спасатели и тактический пожарный робот из Ровно. В тушении принимают участие 50 спасателей и 15 единиц техники. Ориентировочная площадь горения составляет около 9 000 м. кв. Здание заполнено пенопластом.

По состоянию на 05:45 спасателям удалось локализовать пожар, ликвидация продолжается. Пострадавших в результате пожара не обнаружено.

Причины возникновения пожара устанавливаются.