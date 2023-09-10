У Тернополі триває ліквідація масштабної пожежі на підприємстві

Деталі

Як повідомили у Службі, сьогодні вночі на номер екстреного виклику "101" надійшло повідомлення про масштабну пожежу на одному із підприємств. На місце події негайно було направлено рятувальників і тактичний пожежний робот з Рівного. У гасінні беруть участь 50 рятувальників та 15 одиниць ї техніки. Орієнтовна площа горіння становить близько 9 000 м. кв. Будівля заповнена пінопластом.

Станом на 05:45 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, ліквідація триває. Постраждалих внаслідок пожежі не виявлено.

Причини виникнення пожежі встановлюються.